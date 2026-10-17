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Kaynak: Haber Merkezi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hürmüz Boğazı’ndaki gemi geçişlerinin yeniden sağlanmasına yönelik ülkesinin teklifini değerlendirdi. ABD’ye sunulan yedi günlük plana işaret eden Erakçi, sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin kararın Washington yönetimine ait olduğunu bildirdi.

İran medyasının aktardığı bilgilere göre Erakçi, Bağdat’ta gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 52. oturumunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Katar’ın arabuluculuğuyla ABD’ye bir takvim önerdiklerini belirten İranlı bakan, teklifin ardından gözlerin ABD’ye çevrildiğini ifade etti.

Deniz yollarında güvenliğin sağlanması için önceki hataların yeniden yapılmaması gerektiğini kaydeden Erakçi, askeri saldırılar, imha tehditleri ve ekonomik ya da denizden uygulanan kuşatmaların güvenli ulaşımın önünü açmayacağını vurguladı.

Tahran yönetiminin ülkenin bağımsızlığına ve halkın meşru menfaatlerine sahip çıkmayı sürdüreceğini belirten Erakçi, ulusal hakları koruma çabası ile barış için girişimlerde bulunmanın birbirine engel olmadığını dile getirdi. Savaşın neden olduğu kayıpları bildiklerini ve barışın bu nedenle önem taşıdığını söyleyen Erakçi, İslam ülkeleri arasındaki temasların ve ortak hareket etme iradesinin sürdürülmesi çağrısında bulundu.

YEMEN VE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDAKİ GERİLİM

Konuşmasında Yemen ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmalara da yer veren Erakçi, iki ülkenin bağımsızlığına ve sınırlarının bütünlüğüne destek verdiklerini belirtti.

Arap Yarımadası’nda yaşanan gelişmelerin İran açısından ciddi kaygı yarattığını aktaran Erakçi, sorunların askeri müdahalelerle çözülmeye çalışılmasının bölgedeki gerilimi artıracağı uyarısında bulundu. İranlı bakan, kalıcı güvenliğin bölge dışından müdahaleler yerine bölge ülkelerinin ortak çalışmasıyla tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI PLANINDA ALTI VE YEDİNCİ GÜN AYRINTISI

Erakçi, 26 Eylül’de Birleşmiş Milletler’de gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin kendilerinden talep edilen koşulları yaklaşık dört ila beş gün içerisinde karşılaması halinde boğazın altıncı gün yeniden ulaşıma açılabileceğini belirtmişti. Aynı açıklamada, yedinci gün müzakerelerin başlatılabileceğini kaydetmişti.

İranlı bakan, ABD’ye gönderilen teklifin yeni şartlar içermediğini, maddelerin tamamının tarafların imzaladığı mutabakat zaptında yer aldığını da ifade etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran’ın arabulucular üzerinden ilettiği yedi günlük ateşkes önerisini geri çevirdiğini duyurmuştu. Hürmüz Boğazı’nda gemi ulaşımının yeniden başlamasını amaçlayan teklife ilişkin konuşan Trump, öneriyi kabul edilemez bulduğunu söylemişti.