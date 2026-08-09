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Kaynak: AA

İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı’na ilişkin yürütülen görüşmelerde sona yaklaşıldığı bildirildi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Fedahüseyin Maliki, müzakerelerde önemli ilerleme sağlandığını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA’ya konuşan Maliki, Hürmüz Boğazı meselesinin mevcut aşamada yalnızca İran ve Umman arasında görüşüldüğünü belirtti.

“ABD’NİN DAHİL OLMASINA İZİN VERMEDİK”

ABD’nin üçüncü ülke olarak müzakerelere katılmaya çalıştığını ileri süren Maliki, Washington’un Umman karasularında bulunan güney su yolu ve güney koridorunda rol üstlenmek istediğini ancak Tahran’ın buna karşı çıktığını ifade etti.

Görüşmelerin Hürmüz Boğazı’nın “etkin kullanımı, yönetimi ve kontrolü” üzerinde yoğunlaştığını aktaran Maliki, Umman’ın da güney güzergahının geçici olarak kullanılmaması konusunda mutabık kaldığını öne sürdü.

İki tarafın belirli bir güzergah üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Maliki, “Müzakereler sonuçlanma aşamasında ve her an iki ülke arasında anlaşma imzalanabilir” ifadelerini kullandı.

“HÜRMÜZ’ÜN KONTROLÜ İRAN’IN ELİNDE OLACAK”

Olası anlaşmanın sonuçlarına ilişkin de konuşan Maliki, anlaşmanın yürürlüğe girmesi halinde Hürmüz Boğazı’nın kontrolünün İran’da kalacağını savundu.

Maliki, üçüncü bir ülkenin boğazın yönetimi veya kontrolünde herhangi bir rol üstlenemeyeceğini belirterek görüşmelerin ayrıntılarının mevcut aşamada kamuoyuyla paylaşılamayacağını söyledi.

TRUMP’A YANIT

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik açıklamalarına da değinen Maliki, Tahran’ın politikasını Trump’ın açıklamalarına göre belirlemediğini ifade etti.

ABD’nin İran-Umman görüşmelerinden rahatsız olduğunu öne süren Maliki, Tahran’ın müzakerelerin yalnızca iki ülke arasında gerçekleştirilmesini şart koştuğunu söyledi.

Maliki ayrıca Umman ile anlaşmaya varılmasının İran açısından ABD karşısında önemli bir kazanım olacağını savundu. Hürmüz Boğazı’ndaki gemi geçişlerinin ise İran tarafından belirlenecek düzenlemeler ve Tahran’ın çıkarları doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.