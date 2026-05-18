İran’da yönetim küresel petrol ticaretinin beşte birinin gerçekleştiği Hürmüz Boğazı üzerinde kontrol sağlamak amacıyla sigorta tabanlı bir yönetim modelini planlıyor.

Fars Haber Ajansı tarafından yayımlanan habere göre; İran Ekonomik İşler Bakanlığının Hürmüz Boğazı yönetimi için yeni bir planlama yaptığını açıkladı. Söz konusu plan kapsamında deniz sigorta poliçeleri ve mali sorumluluk sertifikaları ihraç edilerek ülke ekonomisine 10 milyar doların üzerinde gelir sağlanması planlanıyor.

HÜRMÜZ'DE BİTCOİN PROJESİ

Yayımlanan devlet belgesine göre kurulması planlanan sigorta platformu, farklı ülkelerden gelen transit gemileri birbirinden ayıran bir veri tabanında olacak. Uluslararası basına yansıyan haberlerde, "Hormuz Safe" adlı bir internet sitesi üzerinden söz konusu sigorta ödemelerinin Bitcoin ile kabul edileceği öne sürülüyor.

Geçmiş zamanlarda Hürmüz Boğazı üzerinde faaliyet gösteren bazı denizcilik şirketlerinin, güvenli geçiş vaadiyle kripto para talep eden dolandırıcılar tarafından hedef alındığı biliniyordu.

İran Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İhracatçıları Birliği yetkilileri ise nisan ayı başında yaptıkları açıklamada, belirli gemilerin varil başına 1 dolar tutarında Bitcoin ödeyerek boğazdan geçebileceğini aktarmıştı.

İran'ın daha önce petrol geçiş ücretlerinde Çin yuanı ve geleneksel para birimlerinin yanı sıra USDT ve Bitcoin kabul ettiği, bu süreçte en çok USDT tercih ettiği söyleniyordu.

Bitcoin merkeziyetsiz yapısı ve fonları dondurabilecek tek bir ihraççısının bulunmaması nedeniyle yaptırım uygulanan ülkeler için daha korunaklı bir finansal araç olarak öne çıkıyor.

Hürmüz Boğazı üzerindeki bu yeni planlamanın emtia ticaretinin yıllık seyri ile bölgesel navlun fiyatlarının genel trendini doğrudan etkilemesi öngörülüyor.