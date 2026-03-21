İran Meclisinin, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden geçiş ücreti alınmasını içeren yasa tasarısını onaylama aşamasına geldiği açıklandı.

Düzenlemenin, ülke gelirlerini artırmayı ve denizcilik hizmetlerini geliştirmeyi hedeflediği belirtildi.

YASA TASARISI MECLİS GÜNDEMİNDE

Yarı resmi ISNA Haber Ajansına konuşan Meclis Ekonomi Komisyonu Üyesi Said Rahmetzade, hazırlanan yasa tasarısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rahmetzade, boğazlardan geçiş ücreti alınmasının dünyada yaygın bir uygulama olduğunu ifade etti.

GELİR VE GÜVENLİK VURGUSU

Rahmetzade, düzenlemeye ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Bu, ülkenin gelir kaynaklarını güçlendirmeye ve bu güzergahtaki güvenlik ve denizcilik hizmetleri seviyesini iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Bu bağlamda Meclis, Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçiş için ücret alınmasını öngören yasa tasarısını onaylamaya hazırdır.”

BÖLGEDE GERİLİM SÜRÜYOR

ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına karşılık İran’ın misilleme saldırıları devam ederken, Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı’nı ABD-İsrail ve müttefikleriyle bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı.