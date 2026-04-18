İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD güçlerini hedef alan sert açıklamalarda bulundu.

Hamaney, İran ordusunun Amerikan ve İsrail “kibrine” karşı durduğunu savunarak düşmanlarına “yeni yenilgiler” yaşatacaklarını söyledi.

İran devlet ajansı üzerinden yayımlanan mesajında Hamaney, İran ordusunun ABD’nin “sinsi planlarına karşı durduğunu” öne sürdü. Açıklamada, rakiplerinin “zayıflık ve aşağılanmasının tüm dünyanın gözleri önüne serildiği” iddia edildi.

Hamaney, İran donanmasının da hazır olduğunu belirterek düşmanlarına “yeni yenilgilerin acısını tattırmaya hazır” olduklarını ifade etti.

Söz konusu açıklama, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattığını duyurmasının ardından geldi. Bölgede İran hücumbotlarının tankerleri hedef aldığı yönünde iddialar da gündeme gelmişti.

DEVRİM MUHAFIZLARI AÇIKLAMA YAPTI

İran Devrim Muhafızları Donanması ise yaptığı açıklamada, “(Hürmüz Boğazı’nı) Liderimiz Hamaney’in emriyle açacağız, bir aptalın tweet’leriyle değil” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İran, ABD’nin deniz ablukasının devam etmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattığını açıklamıştı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, “Hürmüz Boğazı’nın eski haline dönüşünün keyfini çıkarın” ifadelerini kullandı.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran’ın ABD’nin müzakerelerdeki “aşırı talepleri” nedeniyle yeni görüşme turuna henüz onay vermediğini, bu durumun arabulucu Pakistan üzerinden ABD’ye iletildiğini aktardı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatipzade ise yeni müzakere turunun ancak tarafların ortak bir çerçevede uzlaşması halinde mümkün olacağını belirterek, “Çerçevede anlaşmadan tarih belirleyemeyiz” dedi.

Hatipzade ayrıca, olası bir anlaşmanın İran’ın uluslararası hukuk kapsamındaki haklarını koruması gerektiğini vurguladı.