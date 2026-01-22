İran'daki olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısını İran Şehitler ve Gaziler Vakfı açıkladı. Toplamda 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan vakıf, "Ölenlerin 2 bin 427'si şehit geri kalan 690 kişinin ise terörist, isyancı veya dosyası incelemede olanlardı" dedi ve "İran milletinin kolları şehitlerine daima açıktır" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN PAYLAŞILAN RAKAMLAR KESİN VERİLERDİR"

Ülkedeki son olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısının yüksek olduğunu belirten İran Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Ekber Purcemşidiyan, "Bizim değerlendirmemize göre bu bir darbe ya da yarı darbe girişimiydi. Planları başarısız oldu. Güvenlik güçleri hızlıca kontrol sağladı. Evet rakam yüksektir, ama daha büyük bir felaketin önüne geçildi" ifadelerini kullandı.