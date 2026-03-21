İran’ın misilleme olarak başlattığı füze saldırıları sonrası İsrail’in orta kesimleri ile güneyinde alarm verildi. İsrail ordusu, cumartesi gecesi İran’dan üçüncü füze saldırısının tespit edildiğini açıkladı.

SIĞINAK UYARISI YAPILDI

Ordu, tehdit altındaki bölgelere cep telefonları üzerinden ön uyarı göndererek, İsraillilerden yeni bir duyuruya kadar sığınaklarda kalmalarını istedi. Hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemek için devrede olduğu bildirildi.

GÜNEY VE ORTA KESİMLERDE ALARM

Misilleme saldırıları nedeniyle güneydeki Necef bölgesi ile Lut Gölü’nün güneyinde sirenler çaldı. Yaklaşık bir saat önce gerçekleşen ikinci füze saldırısında ise Kudüs ve Gush Dan başta olmak üzere ülkenin orta kesimleri ile Lachish bölgesinde de alarm verildi.

DİMONA VE ÖLÜ DENİZ ÇEVRESİ

İsrail’in Kanal 12 televizyonu, İran’ın saldırılarının ardından Ölü Deniz çevresi ile Dimona kenti ve çevresinde sirenlerin devreye girdiğini duyurdu. Dimona’da, ülkenin önemli tesislerinden biri olan Dimona Nükleer Santrali bulunuyor.

İsrail ordusu, İran’dan ülkeye doğru füzeler ateşlendiğini ve hava savunma sistemlerinin tehditleri engellemek üzere çalıştığını açıkladı.