Yeniçağ Gazetesi
01 Mart 2026 Pazar
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor İran’dan Dünya Kupası kararı iddiası: Turnuvadan çekilebilir

İran’dan Dünya Kupası kararı iddiası: Turnuvadan çekilebilir

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Tahran yönetiminin 2026 Dünya Kupası’ndan çekilmeyi değerlendirdiği öne sürüldü. İran’ın grup maçlarının ABD’de oynanacak olması karar sürecinde etkili oldu.

Baran Şükrü Çelik Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Haberi Paylaş
İran’dan Dünya Kupası kararı iddiası: Turnuvadan çekilebilir - Resim: 1

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından spor dünyasını da etkileyebilecek dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İspanyol basını, İran’ın 2026 FIFA Dünya Kupası’ndan çekilmeyi değerlendirdiğini yazdı.

1 7
İran’dan Dünya Kupası kararı iddiası: Turnuvadan çekilebilir - Resim: 2

Marca’nın haberine göre, Tahran yönetimi son gelişmelerin ardından turnuvaya katılım konusunda yeni bir değerlendirme süreci başlattı. Haberde, özellikle İran’ın grup maçlarının Amerika Birleşik Devletleri’nde oynanacak olmasının karar sürecinde önemli bir faktör olduğu belirtildi.

2 7
İran’dan Dünya Kupası kararı iddiası: Turnuvadan çekilebilir - Resim: 3

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası, 11 Haziran – 19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Turnuvada İran’ın maçlarının büyük bölümünün ABD’de oynanması planlanıyor.

3 7
İran’dan Dünya Kupası kararı iddiası: Turnuvadan çekilebilir - Resim: 4

İran cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, iddialar uluslararası spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

4 7
İran’dan Dünya Kupası kararı iddiası: Turnuvadan çekilebilir - Resim: 5

Son dönemde ABD, İsrail ve İran arasında artan gerilim nedeniyle spor organizasyonlarının da etkilenebileceği yorumları yapılıyor.

5 7
İran’dan Dünya Kupası kararı iddiası: Turnuvadan çekilebilir - Resim: 6
6 7
İran’dan Dünya Kupası kararı iddiası: Turnuvadan çekilebilir - Resim: 7
7 7
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro