İran’dan Dünya Kupası kararı iddiası: Turnuvadan çekilebilir

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından spor dünyasını da etkileyebilecek dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İspanyol basını, İran’ın 2026 FIFA Dünya Kupası’ndan çekilmeyi değerlendirdiğini yazdı.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Tahran yönetiminin 2026 Dünya Kupası’ndan çekilmeyi değerlendirdiği öne sürüldü. İran’ın grup maçlarının ABD’de oynanacak olması karar sürecinde etkili oldu.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Marca’nın haberine göre, Tahran yönetimi son gelişmelerin ardından turnuvaya katılım konusunda yeni bir değerlendirme süreci başlattı. Haberde, özellikle İran’ın grup maçlarının Amerika Birleşik Devletleri’nde oynanacak olmasının karar sürecinde önemli bir faktör olduğu belirtildi.
ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası, 11 Haziran – 19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Turnuvada İran’ın maçlarının büyük bölümünün ABD’de oynanması planlanıyor.
İran cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, iddialar uluslararası spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Son dönemde ABD, İsrail ve İran arasında artan gerilim nedeniyle spor organizasyonlarının da etkilenebileceği yorumları yapılıyor.