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Kaynak: Haber Merkezi

İran’ın eski Dışişleri Bakanı Manuçehr Muttaki’den Körfez’deki gerilimi daha da artırabilecek bir açıklama geldi. Halen İran Meclisinde milletvekili olarak görev yapan ve ülke siyasetinde önemli bir isim olan Muttaki, ABD’nin İran topraklarına yönelik muhtemel kara harekâtına karşılık, bölgedeki Amerikan askerî üslerinin ele geçirilebileceğini savundu.

Muttaki, Irak, Kuveyt ve Bahreyn’de bulunan ABD üslerinden birine kara harekâtı düzenleyebileceklerini belirterek, “Amerikalılar kara harekâtından söz ediyor ancak bizim de kara harekâtı imkânımız var. Irak, Bahreyn veya Kuveyt’teki Amerikan üslerinden birini ele geçirebiliriz” dedi.

'100 AMERİKAN ASKERİNİ ESİR ALIP İRAN’A GETİRELİM'

Muttaki, daha önce yaptığı bir başka açıklamada da İran’ın yalnızca ABD üslerini füze ve insansız hava araçlarıyla vurmakla yetinmemesi gerektiğini savunmuştu.

Eski dışişleri bakanı, şu öneride bulunmuştu:

“Bölgedeki Amerikan üslerinden birine kara saldırısı düzenleyelim, 100 Amerikan askerini esir alalım ve İran’a getirelim.”

Muttaki’nin açıklaması, Washington yönetiminin İran’ın petrol ihracatı açısından stratejik öneme sahip Hark Adası’nı ele geçirme ihtimalinin tartışıldığı bir dönemde geldi.

İRANLI MİLLETVEKİLİNDEN KUVEYT VE BAHREYN AÇIKLAMASI

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonunun eski üyelerinden Ahmed Bahşayeş Erdeştani de ABD’nin İran topraklarına asker çıkarması durumunda Kuveyt ve Bahreyn’e kara saldırıları düzenlenebileceğini söyledi.

Erdeştani, “ABD İran’a kara birlikleri gönderirse biz de Kuveyt ve Bahreyn’e kara saldırıları başlatabiliriz” ifadelerini kullandı. Her iki ülkede de önemli ABD askerî üsleri bulunuyor.

Açıklamalarda Kuveyt ve Bahreyn’in tamamının işgal edilmesinden ziyade, bu ülkelerde bulunan ABD üslerine kara harekâtı düzenlenmesi ve üslerin ele geçirilmesi ihtimali dile getirildi.



MUTTAKİ DAHA ÖNCE DE BAHREYN’İ TEHDİT ETMİŞTİ

Muttaki, mayıs ayında yaptığı bir açıklamada da Bahreyn’in topraklarını ABD’nin İran’a yönelik saldırıları için kullandırması halinde sert karşılık verileceğini söylemişti.

Eski bakan, Bahreyn yönetimine hitaben, “Bir savaş daha çıkar ve Amerikan üslerini bize saldırmaları için yeniden kullanıma açarsanız, ülkenizin adını unutturacak şekilde vururuz” ifadelerini kullanmıştı.

KÖRFEZ’DE SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İran, son haftalarda Kuveyt ve Bahreyn’deki ABD askerî tesislerini füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu. Kuveyt ve Bahreyn yönetimleri ise saldırıların egemenliklerini ihlal ettiğini belirterek Tahran’a tepki gösterdi.

Kuveyt yönetimi son olarak Hürmüz Boğazı’ndan geçen Kuveyt bandıralı bir tankerin hedef alınması üzerine İran’ın Kuveyt Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası verdi.