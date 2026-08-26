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Kaynak: AA

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama gerçekleştirdi.

İran-Çin kapsamlı stratejik ortaklığının karşılıklı saygı, kazan-kazan işbirliği ve çok kutuplu dünya vizyonuna dayandığını ifade eden Kalibaf, "Bu ilişki hiç kimsenin iznine ihtiyaç duymuyor." dedi.

Çin, ABD’nin İran’a yönelik yeni yaptırım tehditlerini "yasa dışı ve uluslararası hukukta dayanağı olmayan tek taraflı yaptırımlar" olarak nitelendirmiş ve İran’la yasal işbirliğinin sürdürüleceğini bildirmişti.