İran, ABD ve İsrail’i İran yapımı insansız hava araçlarını taklit ederek bölge ülkelerine saldırı düzenlemekle suçladı.

İran Devrim Muhafızları’na bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD ve İsrail’in “Şahid-136” model insansız hava araçlarını kopyalayarak saldırılar gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Fars Haber Ajansı’nın aktardığına göre Zülfikari, bu araçların “Lucas İHA” adıyla üretildiğini ve çeşitli hedeflere yönelik saldırılarda kullanıldığını iddia etti.

İranlı yetkili, son günlerde Türkiye, Kuveyt ve Irak gibi bazı bölge ülkelerinde meydana gelen saldırıların İran’a mal edilmeye çalışıldığını savundu.

Zülfikari açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde Türkiye, Kuveyt ve Irak gibi bazı komşu ve dost ülkelere yapılan kasti saldırılar ve bunların İran Silahlı Kuvvetlerine atfedilmesi, bu manipülasyonun örneklerindendir.