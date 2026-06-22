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Kaynak: AA

İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, 28 Şubat’ta başlatılan saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 519’a yükseldiğini açıkladı. Başkent Tahran’da düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Cihangir, verileri İran resmi haber ajansı IRNA aracılığıyla kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan rakamlara göre yaşamını yitirenlerden 3 bin 2’sinin erkek, 517’sinin ise kadın olduğu bildirildi.

Cihangir, saldırılarda meydana gelen patlamaların etkisine de dikkat çekerek, hayatını kaybedenlerin birçoğunun vücut bütünlüğünün bozulduğunu, bu nedenle kimlik tespit ve cenazelerin ailelere teslimi sürecinde yoğun çaba harcandığını ifade etti.

Öte yandan İran makamları daha önce can kaybını 3 bin 468 olarak açıklamıştı. Son verilerle birlikte bilanço yeniden yukarı yönlü güncellenmiş oldu.

Artan kayıp sayısı, saldırıların etkisinin boyutunu bir kez daha gözler önüne sererken, bölgede tansiyonun nasıl şekilleneceği sorusu gündemdeki yerini koruyor.