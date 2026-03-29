İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, yayımlanan yazılı açıklamada, Barzani’nin evine yönelik saldırının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, suçlu Amerika’nın ve sahte Siyonist rejimin sürekli terörist ve saldırgan eylemlerinin uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehdidiyle mücadele etme sorumluluğunu yerine getirmelidir” ifadelerine yer verildi.

IRAK’TAN TEYİT

Irak Başbakanlık Basın Ofisi, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Barzani’nin Duhok’taki konutuna İHA ile saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Saldırıya karşı İran Dışişleri Bakanlığı ve Devrim Muhafızları Ordusu da tepkilerini dile getirerek saldırıyı kınadı.