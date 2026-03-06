İran'da dini lider Hamaney'in öldürülmesi ABD ve İsrail'in beklediği rejim karşıtı halk hareketlerine neden olmadı. Söz konusu tablo ABD ve İsrail'i yeni arayışlara iterken, İran'a karşı Kürt kartının kullanılmasını gündeme getirdi. ABD Başkanı Trump, Irak'ta konuşlu İranlı Kürt güçlerin sınırdan İran'a girme olasılığıyla soruya, "Bence bunu yapmak istemeleri harika. Tamamen desteklerim" yanıtını verdi.

İranlı Kürt İran'a karadan saldırı için ABD ile temas halinde olduğu daha önce de kamuoyuna yansımış ama resmen doğrulanmamıştı.

İRAN'DAN SERT UYARI: VURURUZ

Diğer yandan konuyla ilgili İran'dan da bir hamle geldi. İran Savunma Konseyi Üyesi Ahmediyan, bir mesajı yayınlayarak, “Rojhılatlı Kürt grupların sınırdan geçmesi durumunda tüm altyapı ve kurumların hedef alınacağını” açıkladı.

Ahmediyan bugün yaptığı açıklamada "Kürdistan Bölgesi'ndeki dost ve kardeşlerimize bildiririz ki; şu ana kadar bölgede sadece ABD, İsrail ve ayrılıkçı gruplara ait karargahlar hedef alınmıştır" dedi. Saldırıların kapsamının genişletilebileceğini içeren açıklamada "Ancak bu gruplar İran sınırlarına girerse, Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm tesis ve kurumlar hedef alınacaktır." denildi.

Ahmediyan, Kürt partilerinin üyelerinin sınırdan geçişine izin verilmesinin Kürdistan Bölgesi’nin onlara “tam destek” verdiği anlamına geleceğini savundu. Ahmediyan, “Böyle bir durumda kurumlar geniş çaplı olarak hedef alınacak, İran’ın zor günlerde Kürdistan Bölgesi’ne sunduğu dostane ilişkiler ve destekler sona erecektir” ifadelerini kullandı.