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Kaynak: İHA

İran ordusu, Bahreyn ve Ürdün'de konuşlanmış Amerika Birleşik Devletleri (ABD) askeri hedeflerine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

Ordunun paylaştığı detaylara göre, operasyonun merkezinde Şeyh İsa Hava Üssü ve Muvaffak Salti Askeri Üssü hedef alındığı ifade edildi.

İran askeri yetkilileri; bahsi geçen üslerdeki mühimmat ile yakıt depolarının, savaş uçaklarının korunduğu hangarların ve Amerikan askerlerine tahsis edilen konaklama alanlarının İHA'lar ile doğrudan hedef alındığını belirtti.

BÖLGE ÜLKELERİNE "EKONOMİ" UYARISI

Operasyonun ardından yayınlanan bildiride, Tahran yönetimine yönelik her türlü hamleye misliyle yanıt verilmeye devam edileceğinin altı çizildi. Açıklamanın en dikkat çeken kısımlarından birini ise çevre ülkelere yönelik mesaj oluşturdu; İran, misilleme sürecinin devam edeceğini hatırlatarak bölge devletlerinin ekonomik çıkarlarının da bu gerilimden ağır yara alabileceği uyarısında bulundu.