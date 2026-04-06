ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş devam ederken bugün gelen bir haber ateşkes ihtimalinin canlanmasına neden oldu. Reuters’in haberine göre Pakistan aracılığı ile ABD ve İran’a ateşkes teklifi sunuldu. İki aşamalı plana göre çatışmaların hemen son bulması ve Hürmüz Boğazı’nın açılması öngörülüyordu. Kapsamlı planın ise 45 günlük ateşkes sonrası uygulanması hedefleniyordu.

İRAN’DAN YANIT GELDİ

Ateşkes teklifine İran’dan resmi yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekayi, teklifi reddettiklerini açıkladı.

Basın toplantısında konuşan İsmail Bekayi, Tahran'ın ulusal çıkarlarına dayalı bir dizi gereksinim olduğunu ve bunların aracı kanallar aracılığıyla zaten iletildiğini belirterek, daha önce ABD'nin 15 maddelik planı gibi taleplerinin "aşırı" olduğu gerekçesiyle reddedildiğini sözlerine ekledi.

Bekayi, basın toplantısında, "İran, meşru taleplerini açıkça ifade etmekten çekinmiyor ve bunu yapması bir uzlaşma işareti olarak değil, pozisyonlarını savunma konusundaki güveninin bir yansıması olarak yorumlanmalıdır" dedi.

İranlı bir gazetecinin İran ve ABD arasında ateşkes sağlanmasına yönelik devam eden çabalara ilişkin sorusuna yanıt olarak, "Kendi yanıtlarımızı formüle ettik ve ayrıntıları zamanı geldiğinde açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Bekayi ek olarak şunları söyledi:

"ABD'nin ateşkes teklifi reddedildi ve yeniden savaşı önlemek için ek güvenceler istendi"

HÜRMÜZ BOĞAZI ESKİ HALİNE DÖNMEYECEK

Öte yandan İran’dan Hürmüz Boğazı konusunda yeni bir açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nın özellikle ABD ve İsrail için artık eski düzene dönmeyeceğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, bölgede stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın durumuna ilişkin sanal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Hürmüz Boğazı artık asla eski düzene dönmeyecek, özellikle ABD ve İsrail için” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin, İranlı yetkililer tarafından daha önce duyurulan 'Basra Körfezi için yeni düzen' taslağının operasyonel hazırlıklarının son aşamasında olduğu belirtildi.