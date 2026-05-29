İran ile Gambiya A Milli Futbol Takımları, hazırlık maçında Antalya’da karşı karşıya geldi.

Titanic Mardan Palace Spor Kompleksi Sahası’nda oynanan karşılaşmayı hakemler Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel ve Gökhan Barçın yönetti. Mücadelede 4. hakem olarak Yasin Kol görev aldı.

GAMBİYA ÖNE GEÇTİ

Maçın ilk yarısı, 42. dakikada eski Beşiktaşlı Omar Colley’in golüyle Gambiya’nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İRAN GERİ DÖNDÜ

İkinci yarıya hızlı başlayan İran, 47. dakikada Arya Yousefi, 59. dakikada Ramin Rezaeian ve 68. dakikada Mehdi Taremi’nin golleriyle karşılaşmayı 3-1 kazandı.

İran Milli Takımı, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Antalya’daki kamp çalışmalarını sürdürüyor. İran, 4 Haziran’da Mali ile bir hazırlık maçı daha oynayacak.