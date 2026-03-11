İran Eğitim Bakanı Ali Rıza Kazımi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında çok sayıda eğitim kurumunun zarar gördüğünü ve yüzlerce öğrenci ile öğretmenin hayatını kaybettiğini açıkladı.

IRNA ajansının aktardığına göre Kazımi, başkent Tahran’da düzenlenen cenaze törenlerinin ardından yaptığı açıklamada saldırıların eğitim alanında ağır bir bilanço bıraktığını söyledi.

120 OKUL HEDEF ALINDI

Kazımi, saldırılarda 120 okulun zarar gördüğünü belirterek, 206 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini, 161 kişinin ise yaralandığını ifade etti.

Yetkililer, 28 Şubat’ta Tahran’a yönelik saldırılarla aynı dönemde ülkenin güneyindeki Minab kentinde bir ilkokula düzenlenen saldırıda da çok sayıda çocuğun yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Saldırılar nedeniyle ülkede eğitim altyapısında ciddi hasar oluştuğu ve çok sayıda okulun kullanılamaz hale geldiği belirtiliyor.