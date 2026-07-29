Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Bölgedeki tansiyon, ABD ve İsrail’in 28 Şubat tarihinde İran'a yönelik başlattığı hava saldırılarıyla en üst seviyeye çıkmıştı. Bu hamlenin ardından, 2 Mart tarihinde Katar'ın başkenti Doha yakınlarında bulunan ve ABD ordusunun Orta Doğu'daki en büyük tesislerinden biri olan El-Udeyd Hava Üssü hedef alınmıştı.

İran Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan Su-24 savaş uçağıyla bu operasyona katılan Pilot Mecid Kazımi'nin, yaşanan çatışmalar sırasında hayatını kaybettiği İran devlet kaynakları ve ordu makamları tarafından teyit edildi.

CENAZE TÖRENİ İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Hayatını kaybeden pilotun naaşının, gerekli diplomatik ve askeri prosedürlerin tamamlanmasının ardından memleketi İran'a getirileceği bildirildi. Olayla ilgili resmi makamlardan yapılacak yeni açıklamalar ve bölgedeki askeri hareketlilik yakından takip ediliyor.