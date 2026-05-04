ABD ile İran arasındaki gerilim Hürmüz Boğazı’nda yoğunlaştı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı son olarak Hürmüz Boğazı’ndan geçemeyen ticari gemilere yardım edeceklerini duyurdu. ABD Başkanı Trump söz konusu planı ‘Özgürlük projesi’ olarak tanımladı.

Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamıştı.

ABD’nin Hürmüz Boğazı’na yönelik hamlesine İran’dan yanıt geldi. İran ordusu, ABD’nin Hürmüz Boğazı’na yaklaşmaması konusunda uyarı yaptı. İran medyasında yer alan açıklamada "Hürmüz Boğazı'nın güvenliği İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinin elindedir ve her türlü durumda güvenli geçiş ve seyrüsefer, silahlı kuvvetlerle koordineli olarak gerçekleştirilecektir" ifadeleri yer aldı.

İran ordusu, bölgedeki ticari gemilere ve tankerlere çağrı yaparak "Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini tüm gücümüzle koruyacak ve yöneteceğiz ve tüm ticari gemi ve tankerlere, güvenliklerinin tehlikeye atılmaması için Hürmüz Boğazı'nda konuşlanmış silahlı kuvvetlerin koordinasyonu olmadan herhangi bir geçiş girişiminde bulunmamalarını duyuruyoruz" dedi.