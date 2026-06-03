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İran ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasındaki diplomatik gerilim, karşılıklı suikast iddiaları ve tarihi suçlamalarla yeniden tırmandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD yönetiminden gelen son suçlamalara sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi.

RUBİO'NUN KONGRE KONUŞMASINA TEPKİ

Sözcü Bekayi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Kongre'de gerçekleştirdiği konuşmayı hedef aldı. Rubio, söz konusu konuşmasında bir İran ajanının, başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere üst düzey Amerikalı siyasilere yönelik suikast planı yapmaktan suçlu bulunduğunu ve mahkum edildiğini ileri sürmüştü.

Bu iddiaları asılsız olarak nitelendirerek reddeden Bekayi, Washington yönetimini ikiyüzlülükle suçladı.

"HER SUÇLAMA BİR İTİRAFTIR"

Açıklamasında geçmişteki askeri müdahalelere ve yaşanan sivil kayıplara atıfta bulunan İranlı Sözcü, ABD'nin bölgedeki sicilini hatırlattı. ABD'nin geçmişte Minab ve Lamerd kentlerinde sivilleri hedef alan saldırılar düzenlediğini belirten Bekayi, şu ifadeleri kullandı:

"Mağdur rolü oynamak, İran milletine karşı işlediğiniz korkunç savaş suçlarını ve insanlığa karşı suçlarınızı aklamaz. Her suçlama bir itiraftır."