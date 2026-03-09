İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran’da düzenlediği basın toplantısında ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bekayi, Washington yönetiminin asıl amacının İran’ın petrol zenginliklerini ele geçirmek olduğunu ileri sürdü.

Bekayi, ülkesini bölme planlarının gündemde olduğunu iddia ederek saldırıların İran’ın egemenliğini hedef aldığını ve halkın iradesini zayıflatmayı amaçladığını söyledi.

'BU SAVAŞ BİZE DAYATILDI'

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına da değinen Bekayi, İran’ın geleceğinin yalnızca İran halkı tarafından belirleneceğini ifade etti.

Bekayi, ülkesinin diplomatik görüşmelere odaklandığı bir dönemde saldırıların başladığını savunarak, “Bu bizim seçtiğimiz bir savaş değil, bize dayatılan bir savaş” değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN AÇIKLAMASI

Bekayi ayrıca son günlerde gündeme gelen bazı iddialara da değindi. İran topraklarından Türkiye ve Azerbaycan’a yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirilmediğini belirten Bekayi, bu yöndeki haberlerin provokasyon amaçlı olabileceğini öne sürdü.

İran’ın komşularıyla iyi ilişkiler kurmaya önem verdiğini ifade eden Bekayi, buna karşın herhangi bir ülkenin topraklarının İran’a yönelik saldırı için kullanılmasına izin verilmeyeceğini ve böyle bir durumda meşru müdafaa hakkını kullanabileceklerini söyledi.