Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin İran topraklarına yönelik son askeri eylemlerine sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi. X (eski adıyla Twitter) platformundan bir açıklama yayımlayan Kalibaf, Washington yönetiminin daha önce varılan 14 maddelik mutabakat zaptını açıkça çiğnediğini savundu.

Meclis Başkanı Kalibaf, Washington'un tutumunu eleştirerek, "Zorbalık ve baskıyla taviz koparma dönemi sona ermiştir. Bu yöntem sonuç vermez. Biz geri adım atmayız" ifadeleriyle İran'ın mevcut tablodaki kararlı duruşunu vurguladı.

BÖLGEDE NELER YAŞANDI?

İranlı yetkilinin bu açıklamaları, ABD'nin bölgedeki son askeri hamlesinin hemen ardından geldi.

ABD güçleri, İran'ın güneyinde, Hürmüz Boğazı'na stratejik yakınlığı bulunan Sirik ve Bender Abbas kentlerine gece saatlerinde bir saldırı gerçekleştirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) eylemin gerekçesini bir misilleme olarak duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kullanan ticari gemilere yönelik saldırılarına karşılık olarak 80'in üzerinde askeri hedefin vurulduğu belirtildi.