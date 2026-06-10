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Orta Doğu'da karşılıklı askeri misillemelerle tırmanan gerilimin ardından İran kanadından Washington ve Tel Aviv yönetimlerine yönelik sert suçlamalar geldi. Düzenlediği basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, diplomasinin ilerleyebilmesi için tarafların asgari bir uzlaşı alanına sadık kalması gerektiğini hatırlattı.

Bölgedeki askeri hareketlilik ve diplomatik krize dair öne çıkan başlıklar şu şekilde sıralandı:

"DİPLOMASİ GÜÇ KULLANIMINDAN ZARAR GÖRÜR"

Sözcü Bekayi, yürürlükteki ateşkese rağmen İran'ın güney bölgelerine ve Lübnan'a düzenlenen ABD ile İsrail saldırılarını sert bir dille eleştirdi. Güç kullanımının diplomatik kanalları tıkadığını belirten Bekayi, şu ifadeleri kullandı:

"ABD’nin ateşkesi defalarca ihlal etmesi ve çelişkili açıklamalar yapması diplomatik sürece zarar veriyor. Aynı şekilde Siyonist rejimin de Lübnan’da sık sık ateşkesi ihlal etmesi sürece darbe vurmaktadır. Diplomatik süreçler güç kullanımından her zaman zarar görür."

"GEREKİRSE DİPLOMASİ GEREKİRSE SAVAŞ"

İran'ın milli çıkarlarını korumak adına diplomasi ile askeri sahayı birbirinden ayrı düşünmediklerini ifade eden Bekayi, savunma sanayisi ve ordunun her an teyakkuzda olduğunu belirtti. "Silahlı kuvvetler lazım olan her yerde düşmana gereken cevabı verecektir" diyen Sözcü, dün gece yaşanan askeri hareketliliğin İran'ın geri adım atmayacağını net bir şekilde gösterdiğini, vatan savunması için gerekirse diplomasiyi gerekirse de savaşı bir araç olarak kullanacaklarını ilan etti.

CENTCOM VE TRUMP "KARŞI SALDIRI" BAŞLATMIŞTI

Bölgedeki gerilim, 9 Haziran'da ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan askeri açıklamayla zirveye çıkmıştı. CENTCOM, ABD'ye ait bir Apache helikopterinin düşürülmesini gerekçe göstererek İran'a yönelik geniş çaplı "karşı saldırılar" başlattığını duyurmuştu.

Hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump da helikopterin düşürülmesine misilleme olarak İran topraklarındaki belirlenen hedeflerin vurulduğunu doğrulamıştı. Bu hamleye karşılık veren İran Devrim Muhafızları Ordusu ise ABD saldırılarına misilleme olarak bölgede konuşlu Amerikan askeri üslerini füzelerle hedef aldıklarını açıklamıştı.