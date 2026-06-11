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Kaynak: AA

ABD'nin gece saatlerinde başlayan saldırılarına İran'dan yanıt gecikmedi.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin ülkenin güneyine saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri tamamen kapattığını bildirmişti.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın petrol tankerleri ve ticari gemiler de dahil olmak üzere her türlü geminin geçişine kapatıldığını ve izinsiz geçmeye çalışan gemilerin hedef alınacağı belirtilmişti.

İRAN HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KAPATTI

Hatemu'l Enbiya Karargahı, Hürmüz Boğazı'na ilişkin bildiri yayımladı.

Bildiride, "Bölgedeki güvensizlik nedeniyle şu andan itibaren Hürmüz Boğazı, petrol tankerleri ve ticari gemiler de dahil olmak üzere her türlü geminin geçişine kapatılmıştır ve her türlü geçişe müdahale edilecektir." ifadeleri yer aldı.

Yapılan uyarının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki gemiyi vurduğunu açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki çok sayıda hedefe yönelik "meşru müdafaa" saldırıları başlattığını duyurmuş ve İran’ın güneyindeki bölgeler ABD saldırılarının hedefi olmuştu.

İSRAİL ABD'NİN SALDIRILARINA KATILMADI

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan güvenlik kaynakları, İsrail ordusunun "şu an için İran'a yönelik saldırılara müdahil olmadığını" aktardı.

KAN'ın haberinde, saldırının tamamen Amerikan savaş uçakları ve gemileri tarafından gerçekleştirilmiş olmasına rağmen, İran'ın İsrail'e ve Orta Doğu'da ABD kuvvetlerinin konuşlandığı ülkelere yönelik füze fırlatabileceği değerlendirmesine yer verildi.

Haaretz gazetesinin haberinde ise İsrail ordusunun ABD saldırılarına misilleme olarak İran'ın olası füze saldırılarına karşı hazırlık yaptığı kaydedildi.

Öte yandan KAN, dün düzenlenen ABD saldırılarına katılan yakıt ikmal uçaklarının Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan kalktığını hatırlatarak, İsrail savunma sistemlerinin yüksek alarm durumuna getirildiğini belirtti.