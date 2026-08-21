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Kaynak: AA

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi, ABD'nin İran'a yönelik tehditlerine ilişkin sert mesajlar verdi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre Abdullahi, Savunma Sanayi Günü dolayısıyla İran Savunma Bakanlığına mesaj gönderdi.

Savunma sanayisini ülkenin “milli gücünün” vazgeçilmez unsurlarından biri olarak nitelendiren Abdullahi, bu alandaki çalışmaların İran'ın güvenliği ve onurunun güçlendirilmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

“CAYDIRICI SAVUNMA SANAYİ DEVRİMİ”

Abdullahi, son yıllarda savunma sanayisinde yalnızca askeri teçhizat üretiminin ötesine geçildiğini söyledi. İran Genelkurmay Başkanı, bu gelişmeleri “caydırıcı savunma sanayi devrimi” olarak nitelendirdi.

“YIKICI KARŞILIK VERECEĞİZ”

ABD'nin İran'a yönelik tehditlerine de değinen Abdullahi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin farklı alanlarda hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi.

Abdullahi, İran ordusunun kara, deniz, hava, savunma, uzay ve siber alanlarda kapsamlı ve güncel hazırlığa sahip olduğunu belirtti.

İran Genelkurmay Başkanı, açıklamasında şu mesajı verdi:

“İran Silahlı Kuvvetleri (...) düşmanın her türlü yanlış hesaplamasına, geleneksel ve yeni tehditlerine devrimci, ezici, pişman edici ve yıkıcı karşılıklar verecektir.”

Abdullahi'nin açıklaması, İran ile ABD arasında tehditlerin ve karşılıklı sert mesajların sürdüğü bir dönemde geldi.