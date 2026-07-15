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Kaynak: AA

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesine yönelik hiçbir saldırının karşılıksız bırakılmayacağını belirterek, silahlı kuvvetlerin ABD'nin hamlelerine "kararlı şekilde" yanıt vereceğini belirtti.

ABD'nin gerçekleştirdiği son hava saldırıları ve başlattığı deniz ablukasının ardından Tahran yönetiminden yeni bir açıklama geldi. İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İmam Sadık Üniversitesi'nde düzenlenen eski ülke lideri Ali Hamaney'i anma programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Garibabadi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin ABD'nin "saldırgan eylemlerine" karşı hazırlıklı olduğunu belirterek, "İran'a yönelik her türlü saldırgan eylem, silahlı kuvvetlerimizin kesin karşılığını gerektirir. İran halkına yönelik hiçbir saldırıyı cevapsız bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

TRUMP'I ELEŞTİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'a yönelik izlediği politikaları eleştiren Garibabadi, bu yaklaşımın daha önce de denendiğini ve başarısızlıkla sonuçlandığını kaydetti. Garibabadi, İran'ın geçmişte hem ABD'ye hem de İsrail'e "ağır yenilgiler yaşattığını" dile getirdi.

'35 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ'

Garibabadi'nin bu açıklamaları, ABD'nin ülkede gerçekleştirdiği son hava saldırılarında yaşanan can kayıplarının ardından geldi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkeye düzenlediği son saldırılarda 35 kişinin yaşamını yitirdiğini, 300'den fazla kişinin ise yaralandığını bildirmişti.