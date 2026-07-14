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Kaynak: AA

Tahran yönetiminin, yıllardır süren yaptırımları aşmak için geliştirdiği stratejik mekanizmalar sayesinde ihracatın aynı kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

"MEKANİZMALARIMIZ ÇALIŞIYOR, İHRACATIMIZ GÜVENDE"

İran hükümetinin resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre Bakan Paknejad, Washington'ın attığı adımların İran ekonomisi üzerindeki etkisini değerlendirdi. ABD'nin verdiği taahhütleri yerine getirmediğini ve mutabakat zaptının 10. maddesini ihlal ederek petrol ihracatı muafiyetini sonlandırdığını belirten Paknejad, şunları kaydetti:

"Yıllardır yaptırımları etkisiz kılmak adına kurduğumuz ihracat mekanizmalarımızı bozmadık. Bu yapılar sayesinde petrol ihracat sürecimiz, yaptırımların sona erdirilme kararından bağımsız olarak eskisi gibi sorunsuz devam ediyor."

ABD'YE "MUTABAKAT ZAPTI" ELEŞTİRİSİ

Tahran ile Washington arasında daha önce varılan mutabakat zaptına atıfta bulunan Paknejad, ABD’nin bu anlaşmanın ruhuna uygun davranmadığını dile getirdi. Buna rağmen İran'ın petrol piyasasındaki konumunu korumak için gerekli tüm altyapıya sahip olduğunu ifade eden Bakan, ihracatta herhangi bir duraksama veya problem yaşanmadığının altını çizdi.

YAPTIRIMLARA KARŞI STRATEJİK DİRENÇ

ABD'nin yaptırım baskısını "etkisiz" olarak nitelendiren İran, petrol ihracatını devam ettirmek için kullandığı alternatif kanalları ve yapıları korumaya devam edeceğini belirtti. Uzmanlar, İran’ın bu açıklamasının küresel enerji piyasalarında dengeleri koruma ve yaptırımlara karşı "dirençli ekonomi" modelini güçlendirme mesajı taşıdığını değerlendiriyor.