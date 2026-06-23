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Kaynak: AA

İran ile ABD arasında yürütülen süreçte dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması tartışmaları sürerken, Tahran’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Müzakere Heyeti Üyesi Hüseyin Kurbanzade, ülkesinin ABD ürünleri satın almak zorunda olduğuna yönelik iddialara net yanıt verdi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) aktardığına göre Kurbanzade, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in, serbest bırakılan fonların Amerikan soya fasulyesi, mısır ve buğdayı alımında kullanılacağı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Kurbanzade, söz konusu ifadelerin herhangi bir bağlayıcılığı olmadığını vurgulayarak, “Ne mutabakat zaptında ne de bir anlaşmada İran’ın ABD ürünleri satın alma zorunluluğu bulunmaktadır.” dedi.

Açıklamasında, ABD tarafının bu yöndeki ifadelerinin iç politikaya yönelik olabileceğine işaret eden Kurbanzade, asıl belirleyici olanın imzalanan resmi mutabakatlar olduğunu dile getirdi.

KARAR YETKİSİ TAMAMEN İRAN’DA

Hangi ülkeden hangi ürünlerin alınacağına yalnızca İran’ın karar vereceğini belirten Kurbanzade, ekonomik tercihlerin dış yönlendirmelerle değil, ülkenin kendi ihtiyaçları doğrultusunda şekilleneceğini ifade etti.

Kurbanzade’nin açıklamaları, dondurulmuş varlıkların kullanımına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirirken, taraflar arasında yapılan anlaşmaların kapsamı ve sınırları da merak konusu oldu.

İran’ın bu süreçte nasıl bir ekonomik yol haritası izleyeceği ve serbest bırakılan kaynakların hangi alanlarda kullanılacağı önümüzdeki dönemde yakından izlenecek.