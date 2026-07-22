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Kaynak: AA

İran ile ABD arasındaki gerilim, karşılıklı altyapı ve stratejik noktaları hedef alma tehditleriyle tırmanıyor. İranlı bir askeri kaynak, Washington yönetiminden gelebilecek olası bir altyapı saldırısına bölgedeki Amerikan hedeflerini vurarak karşılık vereceklerini duyurdu.

İran merkezli Tesnim Haber Ajansı’na değerlendirmelerde bulunan ve adı belirtilmeyen askeri bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump’ın söylemlerine yanıt verdi. İranlı yetkili; ABD’nin ülkelerindeki köprü, elektrik santrali ya da benzeri stratejik yapılara yönelmesi halinde, Tahran'ın da bölgede ABD bağlantılı enerji tesislerini ve ulaşım ağlarını doğrudan hedef alacağını dile getirdi.

Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliğine de değinen yetkili, deniz trafiğinin ancak İran'ın belirlediği kurallar ve koordinasyon çerçevesinde emniyetli olabileceğini kaydetti. Kurallara uyulmaması durumunda ise İran'ın boğaz üzerindeki denetim ve yetkilerinden taviz vermeyeceğinin altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir gemiye füze, İHA veya benzer bir silahla müdahale etmesi halinde, Washington’ın Tahran ve çevresindeki köprü ile enerji santrallerini imha edeceğini ilan etmişti.