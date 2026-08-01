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Kaynak: Dış Haberler Servisi

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir, ABD’ye yönelik bir tehdit mesajı yayınladı. Zülkadir, açıklamasında ABD’nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını devam ettirmesinin İran Deniz Kuvvetleri’nin Hürmüz Boğazı’nı “daha sert şekilde kapatmasına” yol açacağını açıkladı.

“BEDELİNİ DÜNYA EKONOMİSİ ÖDEYECEK”

ABD’nin deniz ablukasını devam ettirmesi durumunda, “diğer suyollarının da kapatılacağını” ifade eden Zülkadir “Bedelini dünya ekonomisi, enerji piyasaları ve Amerikalı seçmenler ödeyecek” sözlerini sarf etti.

İranlı yetkilinin açıklaması, son günlerde ABD’nin İran ve İran silahlı kuvvetlerine yönelik yoğun saldırılar gerçekleştirdiği, İran’ın ise kendisine yönelen saldırılara sert bir şekilde karşılık verdiği bir dönemde geldi.

Karşılıklı saldırılar, bölgede yeniden kapsamlı bir savaş çıkması ve çatışmaların daha da yayılması riskini daha da artırdı.

“İLK ORTAK SALDIRI”

İran 29 Temmuz günü Ürdün'de, ABD'nin bölgedeki en önemli merkezlerinden olan Muvaffak hava üssüne balistik füze fırlattığını duyururken ABD Başkanı Donald Trump, füzelerin engellendiğini kaydetti.

Aynı dönemde Suudi Arabistan da Irak’taki gruplara ait bazı lojistik merkezler ve silah noktalarına yönelik saldırılarda ABD’ye katıldı. Söz konusu saldırı, ABD ve Suudi Arabistan tarafından açık bir biçimde duyurulan ilk ortak saldırı oldu.



