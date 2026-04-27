İran’ın, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması karşılığında ABD’ye yeni bir teklif sunduğu iddia edildi. Buna göre Tahran yönetimi, nükleer programa ilişkin müzakerelerin sonraki aşamaya bırakılmasını önerdi.

Axios tarafından üç yetkiliye dayandırılan habere göre İran, teklifini Pakistan aracılığıyla ABD’ye iletti. Teklifte önceliğin Hürmüz Boğazı’ndaki krizin çözülmesine verildiği belirtildi.

Yetkililer, İran’ın önerisinde ateşkesin uzun süreli uzatılması ya da taraflar arasında kalıcı bir barış anlaşmasına varılmasının hedeflendiğini öne sürdü. Buna göre nükleer müzakerelerin, boğazın yeniden açılması ve ablukanın kaldırılmasının ardından başlatılması planlanıyor.

İddiaya göre Abbas Erakçi, söz konusu öneriyi İslamabad’da yürütülen temaslar sırasında gündeme getirdi. Erakçi’nin ayrıca Pakistan, Mısır, Türkiye ve Katarlı arabuluculara İran yönetimi içinde ABD’ye verilecek yanıt konusunda görüş birliği bulunmadığını aktardığı ifade edildi.

Teklifin Beyaz Saray’a iletildiği, ancak ABD’nin henüz nasıl bir yanıt vereceğinin netleşmediği kaydedildi.

ABD ile İran arasında 8 Nisan’da varılan ateşkesin ardından Pakistan arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan’da İran’a yönelik deniz ablukası kararı almıştı. Bu kapsamda Hürmüz Boğazı’ndan geçen İran bağlantılı gemilere müdahalede bulunulmuştu.

Süreçte ABD’nin Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda bazı İran gemilerine el koyduğu, İran’ın ise karşılık olarak boğaz çevresinde bazı gemilere müdahale ettiği bildirildi.