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Kaynak: Haber Merkezi

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Çin'in Tahran Büyükelçisi Zong Peiwu ile bir araya geldi.

Görüşmede bölgesel gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

"ŞARTLARIMIZ KABUL EDİLMEZSE AÇILMAYACAK"

Rızai, Washington yönetiminin İran'ın taleplerini kabul etmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"ABD tutumunu değiştirmediği ve İran'ın şartlarını kabul etmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacak."

İRAN'IN TALEPLERİNİ SIRALADI

İranlı yetkili, ABD'nin İran'a yönelik savaşı sona erdirmesi ve İran'a ait bloke edilen finansal varlıkların serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Rızai ayrıca, başta Lübnan ve Gazze olmak üzere bölgede devam eden savaşların sona erdirilmesini de İran'ın talepleri arasında sıraladı.

İran'ın diğer şartlarının da arabulucular aracılığıyla Washington yönetimine iletildiğini belirten Rızai, İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'ndaki deniz geçiş güzergâhına ilişkin yapılabilecek olası bir anlaşmanın, boğazın kapatılması konusundan ayrı değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

ÇİN'DEN ASKERİ SALDIRILARA TEPKİ

Görüşmede Çin'in Tahran Büyükelçisi Zong Peiwu da ülkesinin İran'a yönelik askeri saldırılara karşı olduğunu dile getirdi.

Zong, Çin'in Batı Asya'da barış ve istikrarın korunmasını desteklediğini belirterek, bölge ülkeleri ile Basra Körfezi'ndeki devletler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinden yana olduklarını ifade etti.