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Kaynak: AA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin istihbarat eksiklikleri yüzünden uzun süredir yanlış kararlar aldığını söyledi. Bu durumun geçmişteki İran karşıtı politikalarda açıkça görüldüğünü ifade eden Erakçi, benzer bir yanılgının şimdi de Hürmüz Boğazı üzerinde yaşandığına dikkat çekti.

Erakçi, açıklamasında gerçeği yansıtmayan istihbarat verilerinin tehlikesine vurgu yaptı. "Sahte haberlerden daha kötüsü sahte istihbarattır. Dikkatli olun." ifadelerini kullanan Erakçi, paylaşımında ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik deniz ablukasını sürdüreceklerine dair açıklamalarına ve kullandığı ifadelere de göndermede bulundu. Yeryüzündeki tüm güçlerin üzerinde bir iradeye inandıklarını belirten Erakçi, "Allah büyüktür, yeryüzündeki herhangi bir güçten daha büyüktür. Biz Allah'a güveniriz." ifadelerini kullandı.

Trump ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda Hürmüz Boğazı'nda tam hakimiyet sağladıklarını ileri sürmüştü. Washington cephesi; İran'ın askeri imkanlarının zayıfladığını, Devrim Muhafızları'nın etkinliğini kaybettiğini ve bölgedeki caydırıcılığının sona erdiğini iddia etmişti.