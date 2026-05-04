Azizi, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı’nda yeni denizcilik düzenlemesine yönelik herhangi bir ABD müdahalesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

“Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi, yanıltıcı paylaşımlarla yönetilemez” diyen Azizi, Donald Trump’ın açıklamalarını da eleştirdi. İranlı yetkili ayrıca, bölgede yaşanan gerilimde “karşılıklı suçlama senaryolarına” kimsenin inanmayacağını ifade etti.

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemi geçişlerini güvence altına almak amacıyla “Özgürlük Projesi”ne destek vereceğini duyurdu. Açıklamada, operasyon kapsamında yaklaşık 15 bin askeri personelin görev alacağı belirtildi.

ABD Başkanı Trump ise yaptığı açıklamada, Orta Doğu’daki krizle ilgisi olmayan “tarafsız” ülkelere ait gemilerin boğazdan güvenli şekilde geçişine yardımcı olacaklarını bildirdi. Trump, söz konusu girişimin daha çok insani amaç taşıdığını ve ticari faaliyetlerin kesintiye uğramaması için devreye alındığını kaydetti.

Küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda yaşanan bu gelişmeler, bölgedeki gerilimin yeniden tırmanabileceğine işaret ediyor.