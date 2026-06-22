Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / İHA / ANKA

İran ile ABD’nin İsviçre’nin Luzern Gölü bölgesinde yürüttüğü görüşmeler sonucunda 60 günlük ateşkes ve müzakere süreci konusunda uzlaşmaya varıldı. Bölgedeki tansiyon düşürülmeye çalışılırken, İran’dan Hürmüz Boğazı üzerinden ABD’ye sert uyarı geldi. Lübnan’da ise Hizbullah, İsrail’e karşı saldırılarını sürdürürken sahada taktik değişikliğine giderek yıpratma stratejisine geçti.

HİZBULLAH’TAN YENİ SAVAŞ STRATEJİSİ

Hizbullah, İsrail’in güney Lübnan’daki askeri varlığı sürerken sahadaki yöntemlerini değiştirerek daha yıpratıcı bir stratejiye geçti. İran’a yakın kaynaklara göre örgüt, İsrail güçlerine karşı doğrudan cephe çatışması yerine uzun süreli yıpratma taktiklerine yöneldi.

PUSU VE İNSANSIZ HAVA ARACI SALDIRILARI ÖNE ÇIKIYOR

Yeni strateji kapsamında Hizbullah’ın etkili pusu kurma, intihar dronları kullanma ve füze kapasitesini sürdürme gibi yöntemleri artırdığı bildirildi. Bu değişimle birlikte örgütün, İsrail’e karşı caydırıcılığı “engelleme” yerine maliyet artırma üzerinden kurduğu ifade edildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI ÜZERİNDEN ABD’YE UYARI

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD’ye yönelik açıklamasında sert ifadeler kullandı. Azizi, Hürmüz Boğazı’nın İran’a ait olduğunu vurgulayarak, “Siz tehdit ediyorsunuz; biz harekete geçiyoruz. Hürmüz Boğazı ne sizin kişisel kumarhaneniz ne de modern zaman korsanlarının arka bahçesi; bunlar İran'ın egemen suları ve nihai karar İran'ın asil halkına ve cesur silahlı kuvvetlerine aittir” dedi.

BÖLGESEL GERİLİMDE YENİ DENGE ARAYIŞI

Bölgede İsrail-Lübnan hattında çatışmaların azalması dikkat çekerken, İran destekli grupların taktik değişikliği ve Hürmüz Boğazı üzerinden verilen mesajlar, ABD ve İsrail’e yönelik yeni bir caydırıcılık stratejisi olarak değerlendiriliyor.