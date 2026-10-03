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Kaynak: AA

İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan ABD yönetimine yönelik yeni bir açıklama geldi. Ordu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, Washington’ın İran politikasını değerlendirirken ABD’nin Yemen’deki İran destekli Husilerle yaşadığı süreci örnek gösterdi.

Yarı resmi Defapress haber ajansına konuşan Muhibbi, ABD’nin İran ile yaşadığı çatışmada ilan ettiği hedeflere ulaşamadığını öne sürdü. Washington’ın geçmişte Husilerle çatışmayı sonlandırarak mutabakata vardığını hatırlatan Muhibbi, benzer bir yaklaşımın İran konusunda da benimsenmesi gerektiğini savundu.

“İRAN'IN KOŞULLARINI KABUL ETMESİ DAHA İYİ OLUR”

Muhibbi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“ABD Başkanı Donald Trump'ın aynı tecrübeyi İran konusunda da uygulaması akıllıca olurdu. Yaklaşık 16 aydır İran'la çatışma halinde olmasına rağmen ilan ettiği hedeflerin hiçbirine ulaşamadığı gibi sayısız ekonomik, siyasi ve sosyal sorunla da karşılaştı. Bu nedenle geçmiş deneyimlerinden ders çıkararak İran'ın koşullarını kabul etmesi daha iyi olur.”

YAPAY ZEKA AÇIKLAMASI

Trump’ın yapay zeka gücü oluşturulmasına ilişkin fikrine de değinen Muhibbi, bu teknolojinin askeri alanda kullanılmasının yeni olmadığını söyledi.

ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında yapay zekadan yararlandığını ileri süren Muhibbi, uydular, radarlar, termal sensörler ve insansız hava araçlarından elde edilen verilerin bu sistemlerle analiz edildiğini savundu.

Muhibbi, yapay zekanın hedef tespiti ve saldırı süreçlerinde önemli rol oynadığını iddia ederek Trump’ın önerisini yeni bir gelişme olarak görmediklerini belirtti.

“BİZ DE BOŞ DURMADIK”

Trump’ın açıklamasını “korku yaratmaya yönelik psikolojik bir operasyon” olarak nitelendiren Muhibbi, İran’ın da teknolojik imkanlardan yararlandığını söyledi.

İran’ın yapay zeka dahil farklı teknolojileri kullandığını belirten Muhibbi, ABD’nin İran karşısında hedeflerine ulaşamadığını ve gelecekte de ulaşamayacağını öne sürdü.