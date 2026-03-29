İran'dan ABD'ye darbe... İran'ın füzeleri ABD'nin uçan radarını parçalara ayırdı

Orta Doğu'da ABD ile İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların üzerinden yaklaşık bir ay geçti. Her gün onlarca füzenin havalandığı bölgede tansiyon zirveye çıkarken İran'dan gelen yeni bir hamle dikkatleri üzerine çekti. İran güçleri Suudi Arabistan topraklarındaki Prens Sultan Hava Üssü'nü hedef alarak ABD'nin havadaki kritik varlığına doğrudan darbe vurdu.