Yeniçağ Gazetesi
29 Mart 2026 Pazar
Anasayfa Dünya İran'dan ABD'ye darbe... İran'ın füzeleri ABD'nin uçan radarını parçalara ayırdı

Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne İran'ın füze saldırısında ABD'nin E-3 Sentry uçağı ağır hasar aldı. 12 Amerikan askeri yaralandı.

Cansu İşcan
Orta Doğu'da ABD ile İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların üzerinden yaklaşık bir ay geçti. Her gün onlarca füzenin havalandığı bölgede tansiyon zirveye çıkarken İran'dan gelen yeni bir hamle dikkatleri üzerine çekti. İran güçleri Suudi Arabistan topraklarındaki Prens Sultan Hava Üssü'nü hedef alarak ABD'nin havadaki kritik varlığına doğrudan darbe vurdu.

Askeri yetkililere yakın kaynaklarca bugün kamuoyuyla paylaşılan görüntülerde saldırının izleri net şekilde görülüyor. E-3 Sentry radar uçağının arka kısmı ile kanatlarında ciddi hasar oluştuğu ve uçağın tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtiliyor.

Gerçekleştirilen füze saldırısında 2'si ağır olmak üzere 10 ABD askeri yaralandı. Üste bulunan yakıt ikmal uçaklarının da hasar gördüğü rapor edildi. Olayın hemen ardından ABD basını hükümet kaynaklarına dayandırdığı bilgilerle saldırının detaylarını kamuoyuna yansıttı.

Kaynak: İHA
