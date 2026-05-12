İran ile ABD arasındaki kırılgan ateşkes süreci devam ederken taraflar savaşın kalıcı olarak sona ermesi için dolaylı yollardan birbirlerine teklifler iletiyor. Ancak iki ülke iletilen teklifleri kabul etmedi. Özellikle Hürmüz Boğazı’nda devam eden gerginlik karşılıklı saldırıların yeniden başlaması konusunda endişeleri artırırken İran’dan iki yeni açıklama geldi. Açıklamalarda saldırıların yeniden başlaması durumunda nasıl karşılık verileceği belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Muhammed Ekberzade, Hürmüz Boğazı’nın mevcut durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sularımıza ve çıkarlarımıza yönelik saldırılara hiçbir şekilde izin vermeyiz." dedi.

Ekberzade, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İranlı askeri yetkilli Ekberzade, ülkesinin Hürmüz Boğazı’na bakışının stratejik olduğuna vurgu yaparak, "Hürmüz Boğazı’nın alanı bizim için daha büyük hale geldi. Bir diğer ifadeyle Hürmüz Boğazı genişledi ve operasyonel alan haline dönüştü. Sularımıza ve çıkarlarımıza yönelik saldırılara hiçbir şekilde izin vermeyiz." ifadelerini kullandı.

Ekberzade, ABD’nin İran Deniz Kuvvetleri’nin zayıfladığı yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ve mevcut durumda yaşanan gelişmelerin bu iddianın aksini ortaya koyduğunu belirtti.

ABD’nin Hürmüz Boğazı çevresindeki "kışkırtıcı" eylemelerine anında cevap verildiğini ve bu yolla mesaj iletildiğini söyleyen Ekberzade, bölgedeki tüm hareketleri yakından takip ettiklerini dile getirdi.

URANYUM ZENGİNLEŞTİRME VURGUSU

Öte yandan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, ülkesinin tekrar saldırıya uğraması durumunda uranyumu yüzde 90 zenginleştirmenin seçenekleri arasında olduğunu söyledi.

Rızai, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uranyum zenginleştirme konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın yeniden saldırıya uğraması halinde seçeneklerinden birinin uranyumu yüzde 90 zenginleştirme olduğunu belirten Rızai, bu konunun Mecliste ele alınacağını belirtti.

Yüzde 90 saflıkta uranyum nükleer silah yapımında kullanılan seviye olarak kabul ediliyor. ​​​​​​​