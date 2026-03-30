Orta Doğu'da bir aydır süren savaşın merkez üssü konumundaki Hürmüz Boğazı'nda kriz yeni bir boyuta evrildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu sabahki "Yeni rejimle görüşüyoruz, anlaşma olmazsa Hark Adası'nı ve tüm altyapıyı yok ederiz" şeklindeki kan donduran tehdidine, İran meclisinden misilleme niteliğinde bir yasal hamle geldi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın Ulusal Güvenlik Komitesi'nden bir üyeye dayandırdığı son dakika haberine göre, İran, dünyanın en önemli petrol geçiş güzergahı olan Hürmüz Boğazı'nın statüsünü tek taraflı olarak değiştirmeye hazırlanıyor.

TASARIDA YER ALAN 4 KRİTİK MADDE

Komiteden geçen ve yasalaşması beklenen tasarı, küresel enerji ticaretini temelinden sarsacak şu dört sert yaptırımı içeriyor:

Riyal Cinsinden Geçiş Ücreti (Toll Sistemi): Boğazdan geçişine izin verilen ticari gemiler, artık serbest geçiş hakkını kullanamayacak. Gemilerden sadece İran'ın yerel para birimi olan İran Riyali cinsinden "geçiş ücreti" alınacak.

ABD ve İsrail'e Kesin Yasak: Amerikan ve İsrail bandıralı veya bu ülkelere ait hiçbir geminin boğazdan geçişine izin verilmeyecek.

Tam Egemenlik İlanı: Uluslararası sular statüsünde tartışmalı olan stratejik su yolu üzerinde İran'ın "tam egemenliği" hukuken ilan edilecek.

Yaptırımcı Ülkelere Ambargo: İran'a yönelik tek taraflı ekonomik veya askeri yaptırım uygulayan hiçbir ülkenin gemisi Hürmüz Boğazı'nı kullanamayacak.

TRUMP "TRUMP BOĞAZI" DEMİŞTİ, İRAN "PARALI" YAPTI

Bu gelişme, ABD Başkanı Trump'ın geçtiğimiz günlerde İsrail televizyonuna verdiği mülakatta sarf ettiği "Trump (Hürmüz) Boğazı'nı almaya başladık bile" sözlerine ve dünkü "Hürmüz'ü ticarete açın yoksa yerle bir ederiz" ültimatomuna doğrudan bir "meydan okuma" olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan, tasarıdaki "Geçiş ücretlerinin Riyal ile ödenmesi" şartı, savaşın başından bu yana konuşulan "Petrodoların çöküşü" senaryosunu da hızlandırıyor. İran, boğazı kullanmak zorunda olan Asya ve Avrupa ülkelerini kendi para birimini satın almaya zorlayarak, ABD'nin ekonomik yaptırımlarını bypass etmeyi hedefliyor.

'MASADAKİ ARABULUCU UMMAN'

Haberdeki en dikkat çekici detaylardan biri ise Umman'ın rolü oldu. Fars Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı üzerindeki bu yeni "hukuki çerçevenin şekillendirilmesine Umman'ın yardım etmesinin planlandığını" belirtti.

Hürmüz Boğazı'nın güney kıyısında yer alan ve Orta Doğu'da geleneksel olarak "tarafsız bir arabulucu" rolü üstlenen Umman'ın böyle bir yasal düzenlemenin taslağında yer alması; İran'ın bu hamlesini Körfez ülkeleri nezdinde meşrulaştırmaya çalıştığını ve diplomatik bir kalkan oluşturduğunu gösteriyor.