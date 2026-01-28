ABD Başkanı Donald Trump, bugün sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği açıklamada, İran’a yönelik devasa bir donanma gücünün yola çıktığını açıklayarak Tahran yönetimini adeta tehdit etti.

Trump, daha önce Venezuela’ya gönderilen askeri güçten çok daha büyük bir filonun, uçak gemisi USS Abraham Lincoln liderliğinde bölgeye ilerlediğini ifade etti.

Trump'ın açıklamalarının ardından, İranlı yetkililerden cevap gecikmedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ise, "Askeri müdahale ABD için kolay bir seçenek değil çünkü İran'ın cevabının sadece orantılı bir cevap olmayacağını biliyorlar" dedi.

"Amerikalılar sonucu önceden belirlenmeyen müzakere istiyorsa İran bunu kabul edecektir” diyen Garibabadi, “Ancak ABD bizi askeri konuşlandırma yoluyla müzakereye zorlayamaz" dedi.

"CEVABIMIZ ORANTILI OLMAYACAK"

ABD'nin sınırlı saldırı ihtimaline hakkında da konuşan Garibabadi, "Bize karşı saldırı düzenlenen her üssü veya noktayı hedef alacağız. Cevabımız, bir daha sınırlı saldırılar düzenlemeyi akıllarından bile geçirmeyecek şekilde tasarlandı" dedi.