ABD-İrn gerilimi her geçen gün artarken, karşılıklı açıklamalar tansiyon daha da artırıyor. Trump'un "umarım anlaşırlar" söylemine yanıt Arakçi'den geldi.

Arakçi, İran'ın her zaman karşılıklı yarar sağlayan, adil ve eşitlikçi bir nükleer anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, “Bu anlaşma eşitlik temelinde, baskı, tehdit ve yıldırma içermeyen, İran'ın barışçıl nükleer teknolojiye sahip olma hakkını güvence altına alan ve nükleer silah edinmemesini garanti eden bir anlaşma olmalı” ifadelerini kullandı.

İran'ın güvenlik doktrininde kitle imha silahlarına yer olmadığını ve bu tür silahları edinmeye asla çalışmadıklarını kaydeden Arakçi, ülkeye yönelik herhangi bir saldırıya anında ve güçlü karşılık vermeye hazır olduklarını da bildirdi.