İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasına ilişkin, "Deniz ablukasının uygulanması ABD'nin ateşkese bağlı kalmadığının açık kanıtıdır." diye konuştu. Kalibaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'ATEŞKESE BAĞLI KALINMADI'

Açıklamada Kalibaf, "Deniz ablukasının uygulanması ve soykırımcı Siyonist rejimin Lübnan'daki savaş suçunu şiddetlendirmesi, ABD'nin ateşkese bağlı kalmadığının açık kanıtıdır." ifadelerini kullandı. Kalibaf, her tercihin bir bedeli olduğunu ve eninde sonunda her şeyin yerli yerine oturacağını söyledi.