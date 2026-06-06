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İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Sirik kenti ile Keşm Adası'ndaki gözetleme radarlarına gerçekleştirdiği saldırıları kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin Sirik kenti ile Keşm adasındaki gözetleme radarlarına gerçekleştirdiği saldırıların ateşkes ihlali olduğu belirtildi.

Bu eylemin İran’ın egemenliğine saldırı niteliği taşıdığı ve İran’a karşı düşmanca tutumun devamı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ABD’nin İran’a yönelik saldırıları kınandı.

İran Silahlı Kuvvetleri’nin, saldırıdan doğan meşru müdafaa hakkını kullandığının vurgulandığı açıklamada, “hukuk dışı eylemlerden” kaynaklanan sonuçlardan ABD’nin sorumlu olacağı dile getirildi.

Bakanlık, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile BM Güvenlik Konseyi’ni ABD’nin ateşkesi ihlal eden saldırılarına tepki göstermeye davet etti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı ve Körfez ülkelerine yönelik saldırıların ardından İran'ın Sirik bölgesi ile Keşm Adası'ndaki kıyı gözetleme radar noktalarını vurduğunu açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD ordusunun Sirik ve Keşm Adası'na yönelik saldırısı sonrası, bölgedeki ABD üslerinin füzelerle hedef alındığını duyurmuştu.