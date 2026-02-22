İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’nin sözlerine sert çıktı. Bekayi, söz konusu ifadelerin bölgedeki gerilimi tırmandırdığını vurguladı.

“TEVRAT’A DAYALI HAK” İDDİASI

Huckabee’nin, Nil Nehri’nden Fırat Nehri’ne uzanan coğrafyada İsrail’in “Tevrat’a dayalı hakkı olduğu” yönündeki iddiasına değinen Bekayi, bu yaklaşımın ABD’nin İsrail’in eylemlerine verdiği desteği açıkça ortaya koyduğunu savundu.

“ABD, SOYKIRIMA ORTAKLIK EDİYOR"

Bekayi açıklamasında, sözlerin Washington’un İsrail’in Filistinlilere yönelik politikalarına ve bölge ülkelerine karşı saldırgan tutumuna dolaylı onay anlamına geldiğini belirterek, bunun “soykırıma ortaklık” olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.