ABD ve İsrail’in İran’a yaptığı saldırı sonrası İran’ın da İsrail’e ve komşu ülkelerdeki ABD üslerine gerçekleştirdiği saldırılar ortalığı birbirine kattı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail’in operasyonlarına karşı ekonomik ve askeri bir savaşın içinde olduklarını belirtti.

‘SÜRPRİZLERİMİZ VAR’

Arakçi, "Destansı Gazap Operasyonu'nun başlamasının üzerinden 10 gün geçti ve petrol fiyatları iki katına çıktı. Tüm emtialar hızla yükseliyor. ABD'nin büyük enflasyon şokunu kontrol etme umuduyla petrol ve nükleer tesislerimize karşı komplo kurduğunu biliyoruz. İran tamamen hazır ve bizim de birçok sürprizimiz var" sözlerini sarf etti.

‘BU SAVAŞI AMERİKA VE İSRAİL BAŞLATTI’

İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekayi, ise Keşm Adası’ndaki sivil su tesislerinin vurulmasından "komşu bir ülkenin topraklarını" sorumlu tutarak isim vermeden bölge başkentlerine gözdağı verdi.

Hürmüz Boğazı’nın artık güvenli olmadığını belirten Devrim Muhafızları ise "ABD ve İsrail ile en az 10 yıllık bir savaşa hazırız!" mesajıyla dünyaya meydan okudu.

Bekayi, "Bu savaşı İran değil, Amerika ve İsrail başlattı. Biz sadece kendimizi savunuyoruz. Ülkemizi koruduğumuz için kimseden özür dileyecek değiliz"diye konuştu. İran’ın bölge ülkelerine karşı bir düşmanlık beslemediğini savunan sözcü, savunma haklarının meşru olduğunu iletti.