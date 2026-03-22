ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş 23 gündür devam ediyor. Savaşın şiddeti dünkü saldırılarla birlikte arttı. ABD ve İsrail’in nükleer tesislere saldırısına İran İsrail kentlerini vurarak yanıt verdi.

Natanz Nükleer Tesisi'nin vurulmasının ardından İran da misilleme yaparak İsrail'in nükleer tesisinin bulunduğu Dimona ile Arad kentlerini hedef aldı. İsrail'in en stratejik ve büyük hava üslerinden Nevatim'in de yer aldığı Beerşeba'ya yakın olan bölgede büyük çapta yıkım meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle evlerin duvarları yıkıldı, ağaçlar kökünden söküldü.

İsrail’deki saldırılarda en az 6 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı öğrenildi.

“DÜŞMAN TESLİM OLANA KADAR SAVAŞI SÜRDÜRECEĞİZ”

İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik, ülkesinin ABD-İsrail'e karşı savaşı düşman tamamen teslim olana kadar sürdüreceğini belirtti.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Telayi Nik konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Halkın talepleri, komuta kademesinin vurguları ve şehit ailelerinin beklentileri doğrultusunda, Silahlı Kuvvetler ve Savunma Bakanlığı, düşman tamamen durdurulup teslim olana kadar savaşı kararlılıkla sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Denizcilik alanında düşmanın fiilen sahayı terk ettiğini ileri süren Nik, "Bugün Fars Körfezi ve Umman Denizi'nde düşman gemilerine dair hiçbir iz bulunmamaktadır. Bu durum, onların bu alanda tamamen çöktüğünün bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

SAVAŞIN BAŞINDAN BU YANA 127 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

ABD ve İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'ın semalarında bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) düşürüldüğü bildirildi.

Fars Haber Ajansı, İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Düşman İsrail-ABD güçlerine ait SİHA, Tahran semalarında herhangi bir operasyon gerçekleştirmeden önce vurularak imha edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasından bu yana, farklı tipte olmak üzere 127 insansız hava aracının düşürüldüğü belirtildi.