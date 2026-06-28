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Kaynak: AA

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'nin İran'a yönelik son askeri operasyonlarına misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerini füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığı açıklamaya göre, operasyon DMO'nun deniz ve hava kuvvetleri tarafından koordineli şekilde gerçekleştirildi. Açıklamada, Kuveyt'teki Ali es-Salim Hava Üssü ile Bahreyn'de konuşlu ABD Beşinci Filosu'nun bulunduğu Selman Limanı'nın da aralarında yer aldığı toplam 8 askeri tesisin vurulduğu iddia edildi.

"ABD'NİN SALDIRILARINA KARŞILIK VERİLDİ"

İran tarafı, saldırıların Washington yönetiminin İran'a yönelik son askeri operasyonlarına misilleme niteliğinde olduğunu belirtti. Açıklamada ayrıca, ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresindeki bazı İran hedeflerine saldırı düzenlediği ve buna karşılık verildiği ifade edildi.

DMO, Hürmüz Boğazı'nda kuralları ihlal ettiği öne sürülen gemilere yönelik müdahalelerin süreceğini ve İran'a yönelik yeni saldırıların "ezici güçle" karşılık bulacağını da vurguladı.