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Kaynak: Haber Merkezi

ABD ile İran hattında gerilim yeni bir aşamaya geçti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran’da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlatıldığını açıkladı. Operasyonun, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilere ve bölgedeki ABD personeline yönelik “saldırı girişimleri” gerekçesiyle düzenlendiği öne sürüldü.

İRAN BASINI PATLAMA SESLERİNİ DUYURDU

ABD’nin açıklamasının ardından İran basını, ülkenin güneyinde bulunan Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası çevresinde 5’ten fazla patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

Fars ve Tesnim haber ajansları ise Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek çevresinde de patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

TAHRAN’DAN MİSİLLEME AÇIKLAMASI

Saldırıların ardından İran ordusu, ABD’ye karşılık verileceğini duyurdu.

Tahran yönetimi, ABD’nin İran topraklarındaki hedeflere yönelik saldırılarını yanıtsız bırakmayacağını açıkladı.

TRUMP’TAN SERT TEHDİT

ABD Başkanı Donald Trump ise saldırılar sürerken yaptığı açıklamada, ABD’nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hedeflerini vurduğunu duyurdu.

Trump, saldırıların “büyük ve güçlü” olduğunu belirterek, İran’ın Hürmüz Boğazı’na deniz mayınları yerleştirme girişimi ve Ürdün’deki ABD askeri üssüne yönelik füze saldırısı iddiasını gerekçe gösterdi.

Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Eğer İran bu haklı saldırıya karşılık verirse, çok daha sert ve daha yüksek seviyede yeniden vurulacak. Ancak onları bekleyen en büyük saldırı bu olmayacak. Bu bittiğinde İran İslam Cumhuriyeti’nden geriye çok az şey kalacak.”