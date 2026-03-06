İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye ait bazı radar ve erken uyarı sistemlerinin hedef alındığını duyurdu.

İran devlet televizyonunda yayımlanan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün’de konuşlu THAAD radar sistemi ile Katar’daki FPS-132 ufuk ötesi radar sisteminin füze ve insansız hava araçlarıyla vurulduğu öne sürüldü.

Açıklamada, söz konusu sistemlerin İran’ın füze ve İHA birlikleri tarafından imha edildiği iddia edildi.

BÖLGEDEKİ GERİLİM SÜRÜYOR

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında yürütülen müzakereler devam ederken 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri saldırı başlatmıştı.

İran ise buna karşılık İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi bölge ülkelerinde bazı hedeflere saldırılar düzenledi.

Karşılıklı saldırıların ardından bölgede tansiyon yükselirken, İran’da düzenlenen saldırılarda çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği ve ülke genelinde binden fazla kişinin öldüğü bildirildi.